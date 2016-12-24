Акторку Керрі Фішер, яка зіграла в "Зоряних війнах" принцесу Лею, госпіталізували

Про це пише російська служба Бі-Бі-Сі.

60-річна виконавиця ролі принцеси Леї в кіно-сазі "Зоряні війни" перебуває в критичному стані, сказав журналістам її брат Тодд Фішер.

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За повідомленням Los Angeles Times, яке наводиться з посиланням на неназвані офіційні джерела, акторці стало погано з серцем у літаку, який прямував з Лондона до Лос-Анджелеса.

За даними порталу TMZ, у Фішер за 15 хвилин до приземлення стався серцевий напад, інші пасажири надавали їй першу допомогу.

Відеоблогер Ганна Акана, що летіла рейсом і сиділа неподалік від Фішер, написала в "Твіттері", що акторка "перестала дихати".

Фішер зараз знаходиться в рекламному турі її нової книги "Біограф принцеси".

У 1970-ті роки Фішер знялася в трьох епізодах "Зоряних воєн".

У середині 1980-х вона випустила книгу "Листівки з обриву", засновану на власному досвіді боротьби з наркозалежністю, що стала бестселером.

У 2015 році Фішер повернулася в акторський склад саги в черговому фільмі "Зоряні війни: Пробудження сили".