Катастрофа Ту-154: ознак вибуху на борту літака перед падінням не виявлено - ЗМІ

"Ознак впливу вибуху або полум'я на літак не виявлено за результатами огляду вилучених уламків і фрагментів лайнера", - повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в силових структурах.

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Нагадаємо, літак російського Міноборони Ту-154 впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.

Основними робочими версіями ФСБ по краху Ту-154 залишаються: попадання в двигун сторонніх предметів; неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів; помилка пілотування; технічна несправність літака.