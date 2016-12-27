Росія "похизувалася", що випробувала на сирійцях більше 160 нових зразків зброї

17:52, 27 грудня 2016
Світ
1105 0

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що за час участі в сирійському збройному конфлікті російські військові випробували в Сирії 162 зразки нового озброєння.

Шойгу заявив, що в озброєнні були

Про це повідомляє РИА Новости.

"Сто шістдесят два зразки сучасного та модернізованого озброєння апробовані в ході бойових дій в Сирії", - зазначив голова Міноборони РФ.

Читайте такожПісля звірств в Алеппо Путін похизувався "ефективністю" застосування російської зброї у Сирії

За словами Шойгу, були виявлені "деякі недоліки".

"Виявлено недоліки, які не виявлялися під час полігонних випробувань. До їх усунення припинено закупівлю десяти зразків озброєнь", - сказав Шойгу.

Раніше генерал США пов'язав масову загибель мирних сирійців з випробуваннями Росії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Сирія#випробування