Росія "похизувалася", що випробувала на сирійцях більше 160 нових зразків зброї

Про це повідомляє РИА Новости.

"Сто шістдесят два зразки сучасного та модернізованого озброєння апробовані в ході бойових дій в Сирії", - зазначив голова Міноборони РФ.

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За словами Шойгу, були виявлені "деякі недоліки".

"Виявлено недоліки, які не виявлялися під час полігонних випробувань. До їх усунення припинено закупівлю десяти зразків озброєнь", - сказав Шойгу.

Раніше генерал США пов'язав масову загибель мирних сирійців з випробуваннями Росії.