Росія "похизувалася", що випробувала на сирійцях більше 160 нових зразків зброї
17:52, 27 грудня 2016Світ
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що за час участі в сирійському збройному конфлікті російські військові випробували в Сирії 162 зразки нового озброєння.
Шойгу заявив, що в деякому озброєнні було "виявлено недоліки" / mil.ru
Про це повідомляє РИА Новости.
"Сто шістдесят два зразки сучасного та модернізованого озброєння апробовані в ході бойових дій в Сирії", - зазначив голова Міноборони РФ.
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За словами Шойгу, були виявлені "деякі недоліки".
"Виявлено недоліки, які не виявлялися під час полігонних випробувань. До їх усунення припинено закупівлю десяти зразків озброєнь", - сказав Шойгу.
Раніше генерал США пов'язав масову загибель мирних сирійців з випробуваннями Росії.
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