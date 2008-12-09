Екіпаж судна «Фаїна» напав на піратів

Члени екіпажа українського судна "Фаїна" напали на двох з утримуючих судно сомалійських піратів.

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Прес.

Представник морських розбійників розповів агентству, що інцидент стався напередодні ввечері.

"Кілька членів екіпажа українського судна поводяться погано. Увечері в понеділок вони спробували заподіяти шкоду двом нашим людям. Це неприйнятно, їм загрожує серйозне покарання", - сказав представник піратів, який побажав залишитися неназваним.

За його словами, насильницькі дії з боку екіпажа українського судна стали для піратів несподіванкою.

"Можливо, деякі моряки розлютилися, і ми відчуваємо те ж саме, але наші люди ніколи не вибирали насильство, це була провокація", - цитує слова пірата агентство.

Судно "Фаїна" було захоплене сомалійськими піратами 25 вересня. На борту суховантажу 33 танки Т-72 та інше озброєння, яке Україна продала Кенії. У складі екіпажа судна - 17 українців.

"Фаїна" перебуває під наглядом кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї та техніки на берег.

За даними одного із сомалійських племінних старійшин, за звільнення “Фаїни” треба заплатити 3,5 млн. доларів.