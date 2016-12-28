Британія і Франція підготували проект резолюції РБ ООН, що забороняє постачання вертольотів до Сирії

Про це повідомляє ТАСС.

В якості підстави для вжиття таких заходів називаються висновки слідчої комісії ООН та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХО), що поклали на Дамаск відповідальність за три хімічних атаки, в ході яких контейнери з хлором, ймовірно, скидалися з військових вертольотів.

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У разі прийняття резолюції почне діяти заборона на "постачання, продаж або передачу збройним силам, міністерствам, агентствам і особам", що знаходяться в підпорядкуванні уряду Сирії, "будь яких вертольотів або пов'язаних матеріалів, в тому числі запчастин".

У документі також прописані адресні санкції стосовно 11 фізичних осіб та 10 структур, що мають відношення до хімічних атак. Заходи, які їм загрожують, включають заморожування активів і заборону на виїзд з країни. Крім того, всім країнам в разі схвалення тексту доведеться запобігати постачанню цим особам і структурам хлору, а також "всіх озброєнь і пов'язаних матеріалів, які можуть використовуватися для доставки хімікатів в якості зброї".

Проект резолюції передбачає створення спеціального комітету з шести експертів, які будуть відслідковувати дотримання режиму санкцій. При цьому в документі міститься вимога до влади Сирії в 30-денний термін надати ОЗХО повну інформацію про отруйних речовин, наявних у розпорядженні країни. Декларація, передана Дамаском у вересні 2013 року, "не може вважатися точною і повною", стверджується в тексті.