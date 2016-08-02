У США вивчають повідомлення про хімічну атаку в Сирії

Про це повідомив представник Державного департаменту США Джон Кірбі, передає Радіо Свобода.

«Якщо це виявиться правдою, це буде надзвичайно серйозно», - зазначив він.

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Нагадаємо, 2 серпня із Сирії надійшли повідомлення про хімічну атаку на місцевість, де у понеділок був збитий російський військовий вертоліт і загинули всі п’ять російських військових у ньому.

За повідомленнями, дві цистерни з отруйним газом, імовірно, хлором, були скинуті з неідентифікованого вертольота пізно ввечері в понеділок.

За словами очевидців, внаслідок хімічної атаки постраждали понад 30 людей.

У Росії, яку почали неофіційно звинувачувати у цьому нападі як помсті за збиття гвинтокрила, речник президента країни Дмитро Пєсков заперечив причетність Москви до нього, але уточнив, що не має інформації про те, що відбувається в регіоні.