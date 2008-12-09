Словаччина з 1 січня переходить на євро

Республіка Словаччина з 1 січня 2009 року переходить із словацької крони на євро. До 17 січня в країні ходитимуть обидві валюти.

Як повідомив УНІАН радник, керівник Торговельно-економічного відділу Посольства Словацької Республіки в Україні Йозеф КАЛМАН, з 1 січня 2009 року євробанкноти і євромонети стають законними платіжними засобами в своїй номінальній ціні під час усіх готівкових розрахунків на території Словаччини.

У Посольстві також повідомили, що з дня введення євро, з 1 січня 2009 р., починається період подвійного готівкового грошового розрахунку, який продовжуватиметься 16 календарних днів. Тобто, з 1 по 17 січня 2009 року в Словаччині буде можна розраховуватися як словацькою кроною, так і євро. Після закінчення цього терміну, з 17 січня 2009 року, в Словаччині оплата проводитиметься тільки в євро. Словацькі банкноти і монети з дня введення євро поступово вилучатимуться з обігу шляхом їх обміну на євро за встановленим конверсійним курсом. Словацькі монети можна буде обміняти на євро до 30 червня, а словацькі банкноти - до 31 грудня 2009 року в усіх словацьких банках. Конверсійний курс наступний: 1 євро = 30,126 словацької крони.

Як зазначає Й.КАЛМАН, Словацька Республіка очікує, що введення євро ще більше поглибить економічне співробітництво Словаччини з країнами Європейського Союзу та істотним чином поліпшить здійснення платіжних операцій як суб`єктів підприємницької діяльності, так і окремих громадян.

Довідка УНІАН. З підписанням Плану дій з приєднання до Європейського Союзу 16 квітня 2003 року Словацька Республіка зобов`язалася ввійти до економічного і валютного союзу і перейти за загальну валюту – євро. Після виконання усіх зобов`язань, уряд Словацької Республіки 26 вересня 2007 року ухвалив закон про введення євро на території Словаччини. Рада Європейського Союзу 20 червня 2008 року підтвердила прийняття Словаччини до єврозони. Основним паритетом словацької крони до євро було встановлення конверсійного курсу 1 євро = 30,126 словацької крони.