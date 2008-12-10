Сьогодні - кульмінація нобелівських урочистостей

У Стокгольмі сьогодні відбудеться кульмінація нобелівських урочистостей - вручення премій і святковий банкет для лауреатів і гостей. Вони відбудуться в день пам`яті Альфреда Нобеля, який помер 10 грудня 1896 року.

Як повідомляє NEWSru, десять з дванадцяти лауреатів, удостоєних цього року Нобелівських премій, одержать у Філармонії Стокгольма з рук короля Швеції Карла ХVI Густава почесний диплом і золоту медаль з портретом засновника премії. Це - німець Харальд цур ХАУЗЕН, який удостоєний високої нагороди за відкриття вірусу папіломи людини, що приводить до раку шийки матки, французи Франсуаза БАРРЕ-СІНУССІ і Люк МОНТАНЬЄ - за відкриття вірусу імунодефіциту людини.

Американець Енріко ФЕРМІ одержить премію за відкриття механізму спонтанного порушення симетрії у фізиці елементарних частинок, японці Макото КОБАЯСІ і Тосіхіде МАСКАВА - за відкриття джерела порушення симетрії, яке дозволило передбачити існування в природі щонайменше трьох сімейств кварків, нагадує ІТАР-ТАРС.

Нагорода вручається японцеві Осаму СІМУМОРА, американцям Мартіну ЧЕЛФІ і Роджеру ЦІЄНУ "за відкриття і дослідження у галузі зеленого флюоресцентного білка GFP", а також письменникові з Франції Жану-Марі Густаву ЛЕКЛЕЗІО - "автору нових напрямків, поетичних пригод і плотського екстазу, досліднику людства за межами пануючої цивілізації і усередині неї".

Американець Пол КРУГМАН одержить премію Банку Швеції пам`яті Альфреда Нобеля за "аналіз моделей торгівлі і місця економічної діяльності".

У Стокгольмі за станом здоров`я відсутній один з лауреатів - 87-річний американський фізик Йоїтіро НАМБУ. Нобелівський диплом і медаль передасть йому сьогодні в Чікаго посол Швеції в США.

Премію миру буде вручено сьогодні в Осло. Її лауреатом став екс-президент Фінляндії Марті АХТІСААРІ за свою тридцятирічну миротворчу діяльність на різних континентах.

Сьогоднішня церемонія вручення Нобелівських премій -107-я за ліком. У кожній з шести нобелівських дисциплін її розмір склав 10 млн. крон (приблизно 1,2 млн. доларів).