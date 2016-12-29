Завершено основний етап операції на місці падіння російського Ту-154, знайдено 19 тіл

За словами джерела, основна фаза пошуково-рятувальної операції на місці катастрофи лайнера завершена, передає РІА Новости.

Співрозмовник агентства додав, що рятувальники знайшли тіла 19 загиблих, 17 з них вже доставлені в Москву для впізнання. У лабораторії, де відбудеться генетична експертиза, також перебувають виявлені фрагменти тіл.

Читайте такожЗМІ описали нову версію катастрофи російського Ту-154 над Чорним морем

Джерело раніше повідомило, що комісія вивчає кілька версій причин катастрофи, серед яких неякісний ремонт літака на заводі, технічні неполадки на борту літака, помилка пілотів, теракт й потрапляння птахів у двигун. Пріоритетної версії поки немає.

Фахівці знайшли три "чорні скриньки" літака.

Як повідомляв УНІАН, лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. Ніхто з тих, хто перебував на борту літака, - 92 людини, не вижив.