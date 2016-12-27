Знайдено "чорну скриньку" російського Ту-154, який зазнав катастрофи над Чорним морем

Про це повідомили джерела у російських силових структурах, передає ТАСС.

"У ході пошукових робіт під кабіною літака виявлено одну чорну скриньку. Найближчим часом її витягнуть з води", - сказало джерело.

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Також співрозмовник видання повідомив, що виявлено тіла трьох загиблих.

"Протягом ночі у ході пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих й велику кількість останків", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці у неділю незабаром після вильоту із Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.

Артисти летіли до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вцілів.