З води підняли другу "чорну скриньку" російського Ту-154

Про це повідомили у Міноборони Росії, передає РІА Новости.

"Менше півгодини назад виявлено та піднято з дна другий бортовий самописець літака Ту-154", — йдеться у повідомленні.

Аналіз даних з першого реєстратора, виявленого напередодні, дозволяє звузити перелік причин аварії, проте поки не буде зібрана вся інформація, висновки робити передчасно, повідомило джерело, ознайомлене із ситуацією.

У Сочі четвертий день тривають пошуково-рятувальні роботи в районі катастрофи літака Ту-154. За даними Міноборони РФ, знайдено 223 фрагменти і 17 тіл жертв катастрофи.

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Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці у неділю незабаром після вильоту із Сочі. На борту, за останніми даними, перебували 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли в Сирію, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вижив.