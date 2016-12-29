Путін оголосив про припинення вогню в Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

«Щойно прийшло повідомлення про те, що сьогодні кілька годин тому сталася подія, якої ми не просто довго чекали, але для наближення якого багато працювали. Підписано три документи. Перший документ між сирійським урядом і опозицією про припинення вогню на території Сирійської Арабської республіки. Другий документ – це комплекс заходів з контролю за режимом припинення вогню. І третій документ – заява про готовність до початку мирних переговорів з сирійського врегулювання», – сказав Путін.

Він підкреслив, що досягнуті домовленості щодо Сирії крихкі, тому потребують особливої уваги.

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«Всі досягнуті домовленості, ми це з вами прекрасно розуміємо, – вони дуже крихкі, вони потребують особливої уваги і терпіння, професійного підходу до цих питань і постійного контакту з нашими партнерами», – сказав Путін.

У свою чергу, Шойгу повідомив, що Міноборони підготувало гарячу лінію для підтримки взаємодії з турецькою стороною, разом з Росією, яка виступає гарантом дотримання режиму припинення вогню і дотримання досягнутих домовленостей.

За його словами, загони, які підписали договір про припинення вогню у Сирії, включають в себе близько 60 тис. осіб.

Режим припинення вогню в Сирії почнеться з 00:00 30 грудня.

Раніше УНІАН повідомляв, що Туреччина і Росія погодили план перемир'я.

Конфлікт у Сирії триває вже шостий рік. За даними ООН, допомоги потребують 13,5 мільйона осіб. Майже 5 мільйонів з них живуть в обложених або важкодоступних районах.