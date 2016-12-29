ООН: Переговори щодо Сирії поновляться в лютому

Як повідомляє Центр Новин ООН, спеціальний посланник щодо Сирії Стеффан де Містура привітав повідомлення про те, що опівночі 30 грудня в Сирії припиняться бойові дії.

Угоди про загальнонаціональне припинення вогню було досягнуто між урядом Сирії та опозицією.

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«Спеціальний посланник вважає, що повне припинення бойових дій є ключовим елементом плану, викладеного в резолюції Ради Безпеки 2254. Стеффан де Містура висловив надію на те, що виконання досягнутих домовленостей допоможе врятувати життя людей, дасть змогу доставити гуманітарну допомогу по всій країні і прокладе шлях до продуктивних переговорів щодо Сирії в Астані», - йдеться в заяві де Містури.

Спеціальний посланник ООН також висловив сподівання, що домовленості про припинення вогню сприятимуть проведенню міжсирійських переговорів, які будуть проведені під егідою ООН 8 лютого 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про припинення вогню в Сирії і початок мирних переговорів. Після цього армія президента Сирії Башара аль-Асада заявила про припинення бойових дій на всій території країни з опівночі 30 грудня.

Раніше повідомлялося, що Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії. Також стверджувалося, що в разі успіху угоди про перемир'я, режим Асада і опозиція за сприяння Туреччини і Росії почнуть в Астані обговорення політичного врегулювання конфлікту.

23 грудня армія Асада оголосила про повернення контролю над Алеппо. Асад заявив, що повернення Алеппо під контроль було такою ж перемогою для Росії та Ірану, як і для його країни.

Наступ сил чинного президента і союзників на Алеппо викликало широку критику з боку міжнародної спільноти.

Лідери Великої Британії, США, Німеччини, Франції, Канади та Італії разом засудили дії сирійського уряду та "його міжнародних союзників, особливо Росії". Вони охарактеризували ситуацію в Алеппо гуманітарною катастрофою, "яка відбувається на наших очах".

В Організації Об'єднаних Націй відзначили, що в Сирії здійснено військові злочини.

Як повідомили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста, близько 34 тис. осіб залишили Алеппо згідно з угодою про евакуацію.