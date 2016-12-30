Австрія пропонує обмежувати грошову допомогу країнам за відмову приймати назад біженців

Таку пропозицію озвучив міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц в інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel, передає Deutsche Welle.

"Багато країн просто не зацікавлені в тому, щоб ми відправляли назад їхніх громадян", - зазначив австрійський міністр, цитує інформагенція dpa.

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Причина, за словами Курца, полягає в тому, що грошові перекази з Європи від вихідців з цих країн є важливим джерелом валютних надходжень. А тому, пропонує Курц, якщо якась країна відмовляється приймати своїх громадян, то ЄС повинен відповідно скоротити обсяг міжнародної допомоги для неї. На його думку, варто лише пригрозити такими кроками, як це одразу призведе до зміни позиції.

Австрійський урядовець також виступив з вимогою посилення контролю зовнішніх кордонів ЄС. "Якщо ми не можемо контролювати, хто взагалі іммігрує до ЄС та хто тут проживає, тоді це - ризики для безпеки", - застеріг він.

Утім, Курц наголосив на неприпустимості ототожнення біженців з терористами. Але водночас він визнав помилковим і припущення, що з біженців ніколи не вийдуть злочинці чи терористи.

"Ще півтора року тому я попереджав, що ті маршрути, якими користуються біженці, можуть використовуватися терористами. На жаль, це справдилося", - додав Себастіан Курц, цитує інформагенція KNA.