Австрія заблокувала резолюцію щодо євроінтеграції Туреччини

Про це повідомив державний міністр в МЗС ФРН Міхаель Рот у вівторок, 13 грудня, передає Deutsche Welle. Це не означає, що переговори припинено, але вказує на великі розходження у позиціях різних європейських країн.

Раніше у цей же день міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц попереджав, що офіційний Відень може "заблокувати висновки".

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Австрія мотивує свою позицію тим, що Туреччина активно порушує права людей та не дотримується європейських цінностей. Курц наголосив, що позицію Австрії поділяють Нідерланди та Болгарія.

Своєю чергою, Міхаель Рот вважає, що "не слід закривати двері на цій скрутній фазі" навіть попри порушення, які тривають в Туреччині.