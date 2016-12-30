У США затримали родича Джона Кеннеді за бійку в барі – ЗМІ

Про це повідомляє Fox News.

Молодика звинувачують у хуліганстві.

Джон є онуком молодшого брата Джона Кеннеді – Роберта Кеннеді.

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Поліцейські кажуть, що Кеннеді і ще одна людина боролися на вулиці і валялися на землі, коли офіцери намагалися розняти їх. Поліцейські повідомили, що бачили, як Кеннеді наніс удар людині в голову чотири або п'ять разів.

Зазначається, що Кеннеді нібито боровся проти офіцера, який намагався затримати його, перш ніж вони обидва впали в замет.

Судове слухання щодо родича Джона Кеннеді призначено на 22 лютого.