У США затримали родича Джона Кеннеді за бійку в барі – ЗМІ
08:55, 30 грудня 2016Світ
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22-річний Джон Конор Кеннеді, член сім’ї колишнього президента США Джона Кеннеді, був затриманий в четвер за бійку в барі в місті Аспен у штаті Колорадо.
Джон є онуком молодшого брата Джона Кеннеді / news.flp.ua
Про це повідомляє Fox News.
Молодика звинувачують у хуліганстві.
Джон є онуком молодшого брата Джона Кеннеді – Роберта Кеннеді.
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Поліцейські кажуть, що Кеннеді і ще одна людина боролися на вулиці і валялися на землі, коли офіцери намагалися розняти їх. Поліцейські повідомили, що бачили, як Кеннеді наніс удар людині в голову чотири або п'ять разів.
Зазначається, що Кеннеді нібито боровся проти офіцера, який намагався затримати його, перш ніж вони обидва впали в замет.
Судове слухання щодо родича Джона Кеннеді призначено на 22 лютого.
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