Російські десантники і моряки ЧФ провели спільні навчання

Новоросійські десантники і моряки Чорноморського флоту Росії провели спільні заняття з вантаженню бойової техніки на великі десантні кораблі, повідомив РІА “Новости” начальник служби інформації і громадських зв`язків Повітряно-десантних військ Росії полковник Олександр Чередник.

За його словами, під час тренувань відпрацьовувалися питання маршу з пунктів постійної дислокації до пунктів вантаження, порядок дій екіпажів бойових машин під час вантаження, а також загальні питання взаємодії десантно-оштурмових підрозділів і частин ВМФ.

"На заняття було залучено близько 100 військовослужбовців різних військових спеціальностей, основу яких становили механіки-водії бойових машин. Виконано практичне вантаження двох десятків бойових машин на великий десантний корабель", - сказав він.

Проведення таких спільних тренувань дозволяє підготувати особовий склад для вирішення широкого кола завдань, зокрема для боротьби з тероризмом і морським піратством, зазначив співрозмовник агентства.