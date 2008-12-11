У Брюсселі відкривається саміт Євросоюзу

У Брюсселі сьогодні відкривається саміт Європейського Союзу.

Як передає радіо «Свобода», головними темами зустрічі, як очікується, стануть проблеми світової економіки і боротьба з глобальним потеплінням.

Передбачається, що лідери країн ЄС затвердять виділення 260 млрд. дол. на підтримку євроекономіки.

Деякі країни на чолі з Польщею виступають за пом`якшення зобов`язань щодо боротьби зі зміною клімату, заявляючи, що вони дуже дороговартісні.

Саміт завершиться у п`ятницю.