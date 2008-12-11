У Брюсселі відкривається саміт Євросоюзу
08:22, 11 грудня 2008Світ
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Теми - глобальні: криза і потепління
У Брюсселі сьогодні відкривається саміт Європейського Союзу.
Як передає радіо «Свобода», головними темами зустрічі, як очікується, стануть проблеми світової економіки і боротьба з глобальним потеплінням.
Передбачається, що лідери країн ЄС затвердять виділення 260 млрд. дол. на підтримку євроекономіки.
Деякі країни на чолі з Польщею виступають за пом`якшення зобов`язань щодо боротьби зі зміною клімату, заявляючи, що вони дуже дороговартісні.
Саміт завершиться у п`ятницю.
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