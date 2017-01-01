Напад невідомих у костюмах Санта-Клаусів на нічний клуб у Стамбулі: поліція готується до штурму закладу

У Стамбулі поліція готується до штурму нічного клубу, де нещодавно сталася стрілянина. Про це повідомляє Reuters з посиланням на CNN Turk.

Видання повідомляє, що один із нападників досі знаходиться у закладі.

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В той час Hürriyet Daily News повідомляє про 50-60 поранених внаслідок стрілянини.

Інформації щодо інциденту із офіційних джерел поки що не надходило.

Повідомляється, що до місця події приїхали машини швидкої допомоги, які відвозять поранених до лікарень.

Нагадаємо, у Туреччині у одному із нічних клубів Стамбула сталася стрілянина. Зазначається, що у результаті стрілянини постраждали люди.