ЦРУ звинувачує РФ у використанні "тактики випаленої землі" в Сирії

Про це в інтерв'ю PBS заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Бреннан.

За його словами, "США ніколи б не стали робити ні в якому з цих військових конфліктів те, що росіяни робили в Сирії щодо почасти використаної ними політики "випаленої землі", яка призвела до руйнувань і смертей тисяч і тисяч мирних жителів".

Бреннан заявив, що було зрозуміло ще до прибуття російського військового контингенту в Сирію, що Москва "не кине свого давнього союзника" і збирається докласти більше зусиль до "захисту союзника".

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"Там були переговори, щоб спробувати отримати росіян та інших, щоб зрозуміти, що Башар Асад є частиною проблеми. Він не є частиною рішення", - додав він.

Бреннан уточнив, що "росіяни представили всю опозицію як терористів".

"І тому вони зробили ці надзвичайно сміливі і, на мій погляд, у багатьох відносинах необачні військові дії, які призвели до загибелі такої великої кількості сирійців", - заявив Бреннан.

Як відомо, 23 грудня армія Асада, оголосила про повернення контролю над Алеппо. Асад заявив, що повернення Алеппо під контроль було такою ж перемогою для РФ і Ірану, як і для його країни.

Наступ сил Асада і союзників на Алеппо викликав широку критику з боку міжнародного співтовариства. Лідери Великобританії, США, Німеччини, Франції, Канади та Італії разом засудили дії сирійського уряду і "його міжнародних союзників, особливо Росії". Вони охарактеризували ситуацію в Алеппо як гуманітарну катастрофу, яка відбувається на наших очах".

29 грудня спеціальний посланник ООН по Сирії Стеффан де Містура заявив, що припинення бойових дій в Сирії може сприяти проведенню під егідою ООН 8 лютого 2017 року переговорів з урегулювання ситуації в цій країні.