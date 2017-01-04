У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг: 76 постраждалих
За даними пожежної служби, травми постраждалих під час інциденту не становлять загрози життю.
Пасажирський поїзд зійшов з рейок в нью-йоркському Брукліні, в результаті чого постраждали 76 осіб, повідомляє РБК з посиланням на Twitter пожежної служби Нью-Йорка.
За даними пожежної служби, травми постраждалих під час інциденту не становлять загрози для життя.
Про те, що поїзд зійшов з рейок на залізниці Лонг-Айленда, раніше повідомив телеканал FOX 5.
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За даними телеканалу, з рейок зійшов перший вагон поїзда, після чого на місці події очевидці бачили дим, однак загоряння поїзда не сталося.
Інформації про причини події у офіційних представників залізниці наразі немає.
76 non life-threatening injuries reported at scene of LIRR train derailment, Atlantic Terminal Brooklyn pic.twitter.com/rFcimgfK2C— FDNY (@FDNY) January 4, 2017