У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг: 76 постраждалих

Пасажирський поїзд зійшов з рейок в нью-йоркському Брукліні, в результаті чого постраждали 76 осіб, повідомляє РБК з посиланням на Twitter пожежної служби Нью-Йорка.

За даними пожежної служби, травми постраждалих під час інциденту не становлять загрози для життя.

Про те, що поїзд зійшов з рейок на залізниці Лонг-Айленда, раніше повідомив телеканал FOX 5.

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За даними телеканалу, з рейок зійшов перший вагон поїзда, після чого на місці події очевидці бачили дим, однак загоряння поїзда не сталося.

Інформації про причини події у офіційних представників залізниці наразі немає.