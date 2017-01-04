У Берліні затримано підозрюваного в нападі на різдвяний ярмарок 19 грудня

Поліція Берліна затримала 26-річного вихідця з Тунісу, який підозрюється у причетності до нападу на різдвяний ярмарок 19 грудня.

За словами представника прокуратури Німеччини, затриманий був знайомий з основним підозрюваним і безпосереднім виконавцем нападу Анісом Амри, і напередодні вони разом вечеряли в одному з ресторанів Берліна, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Повідомляється, що в будинку затриманого пройшов обшук. Його ім'я влади не називають.

Читайте такожБерлін після трагедії на різдвяному ярмарку: місцеві несуть квіти і свічки (фоторепортаж)

19 грудня в Берліні вантажівка в'їхала у різдвяний ярмарок. В результаті загинуло 12 осіб, ще 49 отримали поранення, у тому числі важкі.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

23 грудня міланська поліція застрелила вихідця з Тунісу Амри, посвідчення особи якого було знайдено в кабіні вантажівки. Його відбитки пальців виявилися ідентичні тим, що знайшли на кермі.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня поліція Берліна затримала 40-річного вихідця з Тунісу, підозрюваного в причетності до атаки на ярмарок, однак на наступний день звільнила.