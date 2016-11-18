У Шульца спростували намір балотуватися на пост канцлера ФРН

Інформацію про бажання Шульца боротися за пост канцлера спростував його офіційний представник, назвавши це "повною маячнею", повідомляє Deutsche Welle.

Раніше видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило, що голова Європарламенту Мартін Шульц, який вважається фаворитом на пост міністра закордонних справ Німеччини, має намір балотуватися на пост канцлера Німеччини в 2017 році.

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Очільник СДПН Зігмар Габріель начебто хотів запропонувати Шульцу посаду глави МЗС після того, коли її покине Франк-Вальтер Штайнмаєр. Проте, за даними джерел видання, Шульц не так претендує на крісло глави зовнішньополітичного відомства, скільки прагне вступити в боротьбу за пост канцлера.