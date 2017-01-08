Жертвами теракту на ринку в Багдаді стали 13 осіб - ЗМІ
10:59, 08 січня 2017Світ
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На сході Багдада сьогодні жертвами теракту стали 13 осіб.
Теракт у Багдаді / REUTERS
Відповідальність за атаку смертника взяла на себе терористичне угруповання «Ісламська держава», передає Рейтер.
Разом з тим, як повідомляє Радіо Свобода, в результаті вибуху також 50 осіб отримали поранення.
На ринку у східній частині Багдада спрацювала вибухівка, закладена в автомобіль.
5 січня в Багдаді сталися два вибухи, загинули щонайменше 14 осіб. Тоді також спрацювали вибухові пристрої в припаркованих авто.
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