Східне партнерство допоможе сусідам ЄС проводити реформи

Лідери ЄС вважають, що Східне партнерство допоможе східним сусідам Європейського Союзу проводити реформи і наближатися до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених Європейською Радою (самітом голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

«Східне партнерство має допомогти країнам-партнерам здійснгювати прогрес у процесі реформ, сприяючи їх стабільності та наближенню до ЄС», - зазначається у документі.

Крім того, лідери Євросоюзу вважають, що Східне партнерство суттєво посилить Європейську політику сусідства щодо східних країн-партнерів.

Рада також висловилася за продовження роботи над аналізом пропозицій Єврокомісії з тим, щоб схвалити нову політику ЄС на засіданні Європейської Ради у березні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Єврокомісія представила свої пропозиції щодо Східного партнерства – польсько-швецької ініціативи, представленої у травні цього року і схваленої на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у червні.

Східне партнерство має охопити 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.