Українців серед загиблих чи постраждалих внаслідок теракту в Багдаді немає - МЗС
20:11, 08 січня 2017Світ
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Українців серед загиблих чи постраждалих внаслідок теракту в Багдаді немає.
Ілюстрація / REUTERS
Про це Консульська служба МЗС України повідомляє у Twitter.
«Посольство України інформує про відсутність українців серед загиблих і постражд. унаслідок теракту в Багдаді», - сказано у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Багдаді було скоєно два теракти, внаслідок яких загинуло 23 особи, ще близько 50 дістали поранення.
За даними іракського телеканалу Al Sumaria, другий теракт влаштував смертник за допомогою паска з вибухівкою.
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