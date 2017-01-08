Українців серед загиблих чи постраждалих внаслідок теракту в Багдаді немає - МЗС

Про це Консульська служба МЗС України повідомляє у Twitter.

«Посольство України інформує про відсутність українців серед загиблих і постражд. унаслідок теракту в Багдаді», - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Багдаді було скоєно два теракти, внаслідок яких загинуло 23 особи, ще близько 50 дістали поранення.

За даними іракського телеканалу Al Sumaria, другий теракт влаштував смертник за допомогою паска з вибухівкою.