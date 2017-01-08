У Багдаді жертвами другого за день теракту стали 10 людей

10 людей стали жертвами другого за день теракту в Багдаді, вибух прогримів на сході міста, передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал Sky News Arabia.

Читайте такожВід дій палестинця за кермом вантажівки у Єрусалимі загинуло 4 осіб: подробиці теракту, відео

Раніше сьогодні було скоєно теракт поруч із ринком у шиїтському районі Джаміла на сході Багдада. Внаслідок вибуху начиненої вибухівкою машини загинули 13 людей, близько 50 дістали поранення.

Метою нового теракту став ринок в іншому шиїтському районі Баладіят, повідомив телеканал.

За даними іракського телеканалу Al Sumaria, вибух влаштував смертник за допомогою паска з вибухівкою.

Про відповідальність за вибух поки що ніхто не заявляв, попередній теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава».