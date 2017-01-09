США та ЄС засуджують теракт у Єрусалимі

Про це йдеться у заяві представника Держдепартаменту Марка Тонера, передає Радіо Свобода.

«Немає ніякого виправдання для цього брутального і безглуздого нападу. Ми засуджуємо прославляння тероризму у цьому чи будь-якому іншому випадках і закликаємо зробити чітке і зрозуміле послання, що тероризм не можна толерувати», – зазначив він.

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Також засудили теракт у Єрусалимі й смертельний наїзд на чотирьох ізраїльтян вантажівкою і в Євросоюзі, про що йдеться в заяві Європейської зовнішньополітичної служби.

"Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і сподіваємося, що поранені повністю одужають", - зазначили в зовнішньополітичному представництві ЄС.

"Подібному злочину немає жодного виправдання. ЄС продовжить працювати з тими, хто прагне до миру і засуджують тих, хто прагне до насильства і терору", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в неділю вантажівка врізалася в пішоходів на набережній в Єрусалимі, внаслідок чого загинули чотири людини.

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"Це теракт, таранний напад", – сказав представник поліції по Ізраїльському Радіо.

За словами поліцейських, загинули три жінки і один чоловік. Ізраїльський водій автобуса, який був свідком інциденту, сказав по радіо, що вантажівка врізалася в групу солдатів, і що вони відкрили вогонь по водієві, який повернув назад, а потім знову рушив за ними.