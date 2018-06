Від дій палестинця за кермом вантажівки у Єрусалимі загинуло 4 осіб: подробиці теракту, відео

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані ізраїльської поліції, яка вважає це навмисним нападом.

"Це теракт, таранний напад", – сказав представник поліції по Ізраїльському Радіо.

За словами поліцейських, загинули три жінки і один чоловік.

Ізраїльський водій автобуса, який був свідком інциденту, сказав по радіо, що вантажівка врізалася в групу солдатів, і що вони відкрили вогонь по водієві, який повернув назад, а потім знову рушив за ними.

"Вони стріляли в нього, поки не нейтралізували його", – сказав водій автобуса, який назвався іменем Моше. Ізраїльські телеканали повідомили, що водій убитий, і показали кадри з отворами від куль в лобовому склі вантажівки.

Ізраїльські телеканали зазначають, що щонайменше чотири людини були вбиті і близько 15 отримали поранення на набережній з видом на оточене стіною Старе місто Єрусалиму.

Ізраїльське радіо повідомило, водій був палестинцем.

