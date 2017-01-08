Від дій палестинця за кермом вантажівки у Єрусалимі загинуло 4 осіб: подробиці теракту, відео

15:05, 08 січня 2017
Світ
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В неділю вантажівка із палестинцем за кермом врізалась в пішоходів на популярній набережній в Єрусалимі, внаслідок чого загинули чотири людини.

Ізраїльські правоохоронці на місці теракту / REUTERS

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані ізраїльської поліції, яка вважає це навмисним нападом.

"Це теракт, таранний напад", – сказав представник поліції по Ізраїльському Радіо.

За словами поліцейських, загинули три жінки і один чоловік.

Ізраїльський водій автобуса, який був свідком інциденту, сказав по радіо, що вантажівка врізалася в групу солдатів, і що вони відкрили вогонь по водієві, який повернув назад, а потім знову рушив за ними.

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"Вони стріляли в нього, поки не нейтралізували його", – сказав водій автобуса, який назвався іменем Моше. Ізраїльські телеканали повідомили, що водій убитий, і показали кадри з отворами від куль в лобовому склі вантажівки.

Ізраїльські телеканали зазначають, що щонайменше чотири людини були вбиті і близько 15 отримали поранення на набережній з видом на оточене стіною Старе місто Єрусалиму.

Ізраїльське радіо повідомило, водій був палестинцем.

Як повідомляв УНІАН, ізраїльські поліцейські заявили, що сьогодні, 8 січня, вантажівка протаранила в групу солдатів в Єрусалимі.

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Теги: #поліція#теракт#Єрусалим