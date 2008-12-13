Інтереси РФ у Грузії представлятиме... Швейцарія

Російська Федерація підписала угоду з Швейцарією про представництво своїх інтересів в Грузії.

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і друку МЗС РФ, сьогодні в ході переговорів міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА з начальником Федерального департаменту (міністром) закордонних справ Швейцарії М.КАЛЬМІ-РЕ відбувся обмін нотами, що становлять Угоду між Росією і Швейцарією про утворення секції інтересів РФ при Посольстві Швейцарії в Грузії.

Окрім цього, швейцарській стороні було висловлено вдячність за готовність представляти інтереси Російської Федерації в Грузії в умовах розриву дипломатичних відносин з боку Тбілісі.

«Вдячні нашим швейцарським колегам за таку домовленість. Вона, безумовно, відповідатиме інтересам нормалізації обстановки і, врешті решт, підтримки контактів між російським і грузинським народами», - сказав С.ЛАВРОВ.

Як відомо, після серпневого грузино-російського конфлікту Грузія розірвала дипломатичні відносини з РФ.