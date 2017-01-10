Пакистан випробував першу крилату ракету підводного базування

За повідомленням, ракета «Бабур-3», запущена з підводної платформи в Індійському океані, вразила свою ціль, передає Радіо Свобода.

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Ця ракета має далекосяжність у 450 кілометрів і здатна летіти низько над поверхнею води чи землі, щоб уникнути виявлення радарами, заявили військові.

Ця ракета дає Пакистанові здатність завдати удару у відповідь, мовиться в їхній заяві.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна підписала договір з Пакистаном на ремонт і модернізацію танків на суму 600 мільйонів доларів.