Кремль задушить «Незгодних», аби не виявити слабкість?

Російська влада перешкоджає проведенню «Маршів незгодних», оскільки не може виявити слабкість під час фінансової кризи.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив перший заступник голови Комітету у справах Співдружності Незалежних Держав і зв`язків зі співвітчизниками, директор Інституту СНД Костянтин ЗАТУЛІН, коментуючи намір низки опозиційних політиків Росії провести «Марш незгодних».

«Влада жодною мірою не зацікавлена, щоб її вважали слабкою, щоб у момент економічної кризи сказали: влада злякалася, давайте дотиснемо та скинемо цю владу», - сказав він.

Водночас К.ЗАТУЛІН зазначив, що іноді влада «перегинає палицю».

Він сказав, що якщо дозволити організатору «Маршів» Гаррі КАСПАРОВУ пройти центральними вулицями, у нього виникне бажання зажадати ще щось.

«У цьому в мене немає жодних сумнівів. Я не відчуваю в Г.КАСПАРОВІ та подібного роду політичної опозиції жодної відповідальності. Мені шкода, що таке трапляється, і це виставляє нас у поганому світлі, але інакше, напевно, в ситуації кризи влада поводитися не буде, і на це треба зважати. Г.КАСПАРОВ це знає і провокує навмисно», - наголосив К.ЗАТУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 грудня, організований опозиційним рух «Другая Россия» «Марш незгодних» було фактично зірвано правоохоронними органами. За даними ГУВС Москви, понад 90 осіб затримали за спробу провести несанкціонований "Марш незгодних" у районі Пушкінської та Тріумфальної площ.