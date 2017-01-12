У Сербії зіткнулись два потяги, 22 людини постраждали (фото)

У Сербії зіткнулися два потяги. Це сталося неподалік від міста Нові-Сад. В результаті інциденту постраждали 22 людини, з них четверо отримали серйозні травми, повідомляє місцеве видання "Танюг".

Зазначається, що аварія сталася вчора, 11 січня, ввечері. Пасажирський потяг, рухаючись зі швидкістю 15 км/год, врізався в останній вагон товарного складу.

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Повідомляється, що зіткнення сталося у важкодоступному місці, тож рятувальникам довелось на поїзді відвезти на найближчу станцію потерпілих, де їх зустріли медики. Причини аварії наразі з’ясовуються.

Зазначається, що серед постраждалих є 5 дітей. Четверо із 22 постраждалих отримали важкі травми, однак їхньому життю нічого не загрожує. Всіх постраждалих вже відпустили додому.