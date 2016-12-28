На півночі Індії зійшов з рейок пасажирський потяг: десятки постраждалих (фото)
09:41, 28 грудня 2016Світ
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Поблизу індійського міста Канпур (штат Уттар-Прадеш) зійшов з рейок пасажирський потяг, унаслідок чого 43 людини постраждали.
Деякі постраждалі перебувають у критичному стані / navbharattimes.indiatimes.com
Про це повідомляє Reuters.
Зараз на місці інциденту працюють рятувальники / navbharattimes.indiatimes.com
Аварія сталася рано вранці в середу. Деякі постраждалі перебувають у критичному стані.
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Пізніше Міністерство шляхів сполучення Індії повідомило про збільшення кількості постраждалих до 44.
Derailment of 12987 Sealdah-Ajmer Exp. at Rura station on Kanpur-Tundla— Ministry of Railways (@RailMinIndia) December 28, 2016
No Death reported,Injuries reported 44.list of following injured pic.twitter.com/UFaO8l0M5L
Можливою причиною катастрофи називають погану видимість через густий туман / navbharattimes.indiatimes.com
Раніше залізнична трагедія в Болгарії забрала життя щонайменше 5 осіб.
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