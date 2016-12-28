На півночі Індії зійшов з рейок пасажирський потяг: десятки постраждалих (фото)

09:41, 28 грудня 2016
Світ
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Поблизу індійського міста Канпур (штат Уттар-Прадеш) зійшов з рейок пасажирський потяг, унаслідок чого 43 людини постраждали.

Деякі постраждалі перебувають у критичному стані / navbharattimes.indiatimes.com

Про це повідомляє Reuters.

Зараз на місці інциденту працюють рятувальники / navbharattimes.indiatimes.com

Аварія сталася рано вранці в середу. Деякі постраждалі перебувають у критичному стані.

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Пізніше Міністерство шляхів сполучення Індії повідомило про збільшення кількості постраждалих до 44.

Можливою причиною катастрофи називають погану видимість через густий туман / navbharattimes.indiatimes.com

Раніше залізнична трагедія в Болгарії забрала життя щонайменше 5 осіб.

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Теги: #поїзд#Індія