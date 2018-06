На півночі Індії зійшов з рейок пасажирський потяг: десятки постраждалих (фото)

Про це повідомляє Reuters.

Аварія сталася рано вранці в середу. Деякі постраждалі перебувають у критичному стані.

Читайте такожДва потяги зіткнулися в Ірані: понад 30 жертв, десятки постраждалих (фото, відео)

Пізніше Міністерство шляхів сполучення Індії повідомило про збільшення кількості постраждалих до 44.

Derailment of 12987 Sealdah-Ajmer Exp. at Rura station on Kanpur-Tundla

No Death reported,Injuries reported 44.list of following injured pic.twitter.com/UFaO8l0M5L