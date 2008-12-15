Росія сподівається, що Україна підтримає ініціативу Медведєва

У російському МЗС сподіваються, що Україна підтримає ініціативу Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо підготовки нового Договору про європейську безпеку.

Таку пропозицію зробив сьогодні в Києві на політичних міжМЗСівських консультаціях заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Григорій КАРАСІН під час зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Юрієм КОСТЕНКОМ, повідомили УНІАН в Департаменті інформації та преси МЗС РФ.

Згідно з повідомленням, на зустрічі відбувся «грунтовний і відвертий» обмін думками з ключових питань порядку денного українсько-російських відносин і найважливіших міжнародних проблем.

«Російська сторона висловила надію на активне підключення України до спільної роботи над реалізацією ідеї підготовки нового Договору про європейську безпеку», - говориться в повідомленні.

Російська делегація також проінформувала українську сторону про свої кроки з вибудовування міждержавних зв`язків з Абхазією і Південною Осетією та позицію з питань безпеки в Закавказзі.

Сторони також обговорили графік майбутніх російсько-українських політичних контактів.