План порятунку німецької економіки включає заборону на звільнення
09:22, 16 грудня 2008Світ
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...в обмін на фінансову допомогу
План стимулювання німецької економіки в умовах світової кризи включає заборону на звільнення, пише The Financial Times.
Найбільші компанії Німеччини мають пообіцяти не проводити масових скорочень в обмін на фінансову допомогу держави.
Подробиці плану поки що не розголошуються - його представлять канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ, міністр фінансів Пєєр ШТАЙНБРЮК і президент Бундесбанку Аксель ВЕБЕР на початку наступного року.
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