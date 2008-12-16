План порятунку німецької економіки включає заборону на звільнення

План стимулювання німецької економіки в умовах світової кризи включає заборону на звільнення, пише The Financial Times.

Найбільші компанії Німеччини мають пообіцяти не проводити масових скорочень в обмін на фінансову допомогу держави.

Подробиці плану поки що не розголошуються - його представлять канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ, міністр фінансів Пєєр ШТАЙНБРЮК і президент Бундесбанку Аксель ВЕБЕР на початку наступного року.