Reuters розповів про можливу причетність Асада до застосування в Сирії хімічної зброї

Про це йдеться в неопублікованому документі, з яким, проте, вдалося ознайомитися Reuters, передає РБК.

За даними джерела, знайомого з розслідуванням, включення Асада, його брата і сирійських високопосадовців до списку винних у застосуванні хімічної зброї вказує на те, що таке рішення приймалося на найвищому рівні.

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Reuters не вдалося отримати коментар Асада, проте офіційний представник сирійського уряду повідомив, що дані звинувачення «не ґрунтуються на істині».

Джерело агентства розповіло, що включення в список Асада і його молодшого брата ґрунтується на доказах ООН, ОЗХО, а також «інформації західних і регіональних розвідувальних агентств».

Reuters не вдалося підтвердити дану інформацію. В ООН і ОЗХО агентству заявили, що організації не займалися складанням списку підозрюваних.