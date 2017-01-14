Іракські війська заявили про взяття університету Мосула

У збройних силах країни заявляють, що відбили у ісламістів низку кварталів східної частини останньої фортеці ІД в Іраку, а також кампус університету Мосула.

Про це повідомив керівник кампанії зі звільнення міста Абдула Амір Рашид передає Deutsche Welle.

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"Антитерористичні сили також взяли під контроль міст Свободи та підняли там прапор Іраку (…). Противник зазнав значних втрат техніки та людей", - зазначив офіцер. За даними іракських медіа, звільнено більшу частину будівель університету Мосула, який служив ІД штабом. У міноборони США також заявили, що силам Іраку вдалося відбити адміністративну будівлю адміністрації провінції Ніневія, повідомляє агенція Reuters.

Речник антитерористичних сил Сабах аль-Нуман додав, що спецпідзроділи уже дісталися трьох мостів Мосула та розраховують найближчим часом звільнити від бойовиків ІД всю частину міста на лівому березі річки Тигр, що розділяє місто.

Через Тигр перекинуті п'ять мостів, які, за даними ЗМІ, у жовтні-грудні минулого року були зруйновані авіаударами міжнародної коаліції під проводом США. Утім, у п'ятницю командир іракських підрозділів у провінції Ніневія заявив CNN, що ІД підірвала усі мости через Тигр у Мосулі, щоб зупинити наступ опонентів.