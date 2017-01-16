У Північній Ірландії відбудуться дострокові вибори

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

За його словами, вибори до Асамблеї Північної Ірландії - вже другі за останні 10 місяців - планується провести 2 березня.

Читайте такожСуд Північної Ірландії підтвердив штраф пекарям за відмову спекти торт на підтримку гей-шлюбів

Підставою для розпуску північноірландського уряду стала неспроможність націоналістичної партії "Шинн Фейн" висунути нового представника в уряді провінції. 9 січня представник "Шинн Фейн" Мартін Макгінес, який був заступником першого міністра Північної Ірландії, подав у відставку.

Згідно із законодавством Північної Ірландії, перший міністр не може залишатися на посаді без заступника, відтак увесь уряд мають розпустити. Ці дві ключові посади ділять між собою пробританська Демократична юніоністська партія та "Шинн Фейн", яка тривалий час була політичним крилом радикальної Ірландської республіканської армії.

У Північній Ірландії на референдумі про вихід Великобританії з Євросоюзу 56 відсотків виборців проголосували за те, щоб залишитися в складі ЄС. В середньому по Великобританії 52 відсотки проголосували за вихід із ЄС.