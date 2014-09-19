У Північній Ірландії теж хочуть референдум про відокремлення від Великобританії

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на The Journal.

"Ми не повинні забувати про те, що наші люди розділені, а зараз у нас є можливість мирним демократичним шляхом возз'єднатися і відчути себе щасливими", - заявив він.

Дізнавшись про те, що 55,3% жителів Шотландії проголосували проти виходу зі складу Сполученого Королівства, Адамс заявив у інтерв'ю Morning Ireland, що результати голосування у Шотландії його розчарували. У своєму акаунті в Twitter він написав: "О, ні". Лідер "Шинн Фейн" також розмістив зображення британського прапора, який означає, що Великобританія залишається єдиною.

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"Ми не можемо переписати історію, але у нас є можливість зробити висновки з шотландського референдуму", - заявив він, зазначивши при цьому, що у жителів Ірландії є право на проведення референдуму.

Партію "Шинн Фейн" за часів існування Ірландської республіканської армії вважали політичним крилом цієї організації. А лідера партії Джеррі Адамса підозрювали в причетності до вбивства 37-річної Джин Макконвайл під час заворушень у Північній Ірландії в 1972 році.

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У грудні 1921 року було підписано мирний договір між Великобританією та Ірландією, в результаті якого Ірландія отримала статус домініону, а в 1949 році повну незалежність. Північна Ірландія тим часом залишилася частиною Великобританії.