Новий президент Молдови на інавгурації пообіцяв нейтралітет, але спершу збирається до Москви

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Урочиста церемонія відбулася в державному палаці у Кишиневі за участі представників з Росії, Білорусії, Угорщини та інших країн. Під час інавгурації Додон закликав до єдності в країні і зобов’язався зберігати нейтралітет Молдови.

Також новообраний президент звернувся до тисяч незгодних з результатами виборів людей, які зібралися біля палацу перед початком інавгурації, і пообіцяв, що буде президентом всіх молдаван.

«Об’єднання обох берегів річки Дністер є головною метою мого перебування на посаді. Я хотів би звернутися до тих, хто голосував за інші партії: давайте спускатися з барикад і гуртуватися заради кращого майбутнього всіх нас – молдаван, росіян, українців, гагаузів і всіх громадян в єдину країну», – сказав Додон.

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Він заявив, що у найближчих планах в якості президента – візит до Москви, а потім до Брюсселя.

«Ми будемо будувати мости на Схід і на Захід», – сказав Додон.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Центральна виборча комісія Республіки Молдова визнала обрання проросійського кандидата Ігоря Додона президентом країни після другого туру виборів.

На офіційному сайті Додона зазначалось, що у разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією.

На наступний день після другого туру виборів Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я "провокацією".

Через менш ніж два тижні після виборів Додон поїхав із приватним візитом до Москви.