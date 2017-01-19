У Росії для Путіна збудують ексклюзивну клініку - Reuters
Кремль планує побудувати ексклюзивну клініку для президента РФ Володимира Путіна та низки російських чиновників.
Про це свідчать документи й розповіді ознайомлених з проектом джерел у медсфері, передає Reuters.
Планується звести триповерхову будівлю у передмісті Москви на території колишньої "кремлівської" Центральної клінічної лікарні.
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Зазначається, що розрахована вона буде на 10 госпіталізованих, серед яких можуть бути президент РФ, прем'єр-міністр та інші високопоставлені чиновники.
У клініці, будівництво якої коштуватиме 2,9 млрд рублів ($48 млн), будуть VIP-палати, басейн та приміщення, де пацієнти можуть проводити зустрічі з помічниками.
У письмовій відповіді на запит Reuters, департамент управління майном Кремля підтвердив, що клініка будується, але стверджує, що вона буде розрахована на сотні чиновників.