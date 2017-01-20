"Вашингтон буде нашим": у Москві святкують інавгурацію 45-го президента США – Reuters

Про це пише агентство Reuters.

Зокрема, ремісники в місті Златоусті, на схід від Москви, випустили обмежену серію срібних і золотих пам'ятних монет з гравіюванням "У Трампа Ми віримо" – натяк на фразу на банкнотах США «В Бога ми віримо» ("In God We Trust").

Продавці традиційних російських матрьошок додали матрьошку Трампа до своєї популярної лінійки виробів, куди входять образи президента Володимира Путіна, революціонера-більшовика Володимира Леніна, колишнього президента СРСР Михайла Горбачова і Йосипа Сталіна.

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Магазин з продажу російських військових товарів, розташований навпроти посольства США в Москві, почав рекламну кампанію, запропонувавши співробітникам посольства і громадянам США 10-відсоткову знижку на свою продукцію, присвячену інавгурації Трампа.

Для російських націоналістів інавгурація Трампа є приводом для змішування веселощів із саморекламою.

Вони забронювали на всю ніч колись головне радянське поштове відділення в Москві, де вони в рамках вечірки вшанують головних своїх ідолів – Путіна, Трампа і лідерку французького національного фронту Марін Ле Пен.

Один з організаторів заходу, екс-депутат Держдуми РФ Костянтин Риков заявив в соціальних мережах, що буде правильно відсвяткувати перший етап «Нового світового порядку».

"Вашингтон буде нашим", – уїдливо зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, відбувається інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа.