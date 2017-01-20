Інавгурація президента США Дональда Трампа

16:44, 20 січня 2017
Світ
6431 0

Ще зранку люди, які придбали квитки на церемонію інавгурації, вишикувались у чергу до Білого Дому.

Мішель Обама, Меланія Трамп, Дональд Трамп, Барак Обама / REUTERS

Сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні почалася церемонія інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, який стане 45 президентом США.

Церемонія проходить у Білому Домі. Наразі на попередні заходи вже прибули Дональд Трамп із дружиною Меланією та подружжя Обам.

У Вашингтоні ще зранку люди, які придбали квитки на церемонію інавгурації вишикувались у чергу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляла українська журналістка Мирослава Гонгадзе.

Новообраний президент виголосить урочисту присягу та інавгураційну промову після чаю з подружжям Обам.

Читайте такожCNN розповів, хто стане президентом США у випадку вбивства Трампа під час інавгурації

Згідно із Конституцією, присягу прийматиме голова Верховного суду США. Офіційна церемонія розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Вашингтоні Трамп відвідав службу в Єпископальній церкві Святого Іоанна неподалік Білого дому. Згідно із Конституцією, присягу прийматиме голова Верховного суду США.

Частина заходів уже відбулася 19 січня. Зокрема, в першій половині дня Дональд Трамп разом з обраним віце-президентом Майком Пенсом взяв участь у символічній церемонії покладання вінка загиблим американським солдатам на Арлінгтонському Національному кладовищі. Доступ на цей захід був дозволений тільки для членів сімей перших осіб, представників адміністрації та окремо акредитованих ЗМІ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Початок президентства Трампа
Теги: #США#Трамп#Вашингтон#інавгурація