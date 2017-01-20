Інавгурація президента США Дональда Трампа

Сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні почалася церемонія інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, який стане 45 президентом США.

Церемонія проходить у Білому Домі. Наразі на попередні заходи вже прибули Дональд Трамп із дружиною Меланією та подружжя Обам.

У Вашингтоні ще зранку люди, які придбали квитки на церемонію інавгурації вишикувались у чергу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляла українська журналістка Мирослава Гонгадзе.

Новообраний президент виголосить урочисту присягу та інавгураційну промову після чаю з подружжям Обам.

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Згідно із Конституцією, присягу прийматиме голова Верховного суду США. Офіційна церемонія розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Вашингтоні Трамп відвідав службу в Єпископальній церкві Святого Іоанна неподалік Білого дому. Згідно із Конституцією, присягу прийматиме голова Верховного суду США.

Частина заходів уже відбулася 19 січня. Зокрема, в першій половині дня Дональд Трамп разом з обраним віце-президентом Майком Пенсом взяв участь у символічній церемонії покладання вінка загиблим американським солдатам на Арлінгтонському Національному кладовищі. Доступ на цей захід був дозволений тільки для членів сімей перших осіб, представників адміністрації та окремо акредитованих ЗМІ.