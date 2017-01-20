Віце-президент США Майк Пенс склав присягу
19:02, 20 січня 2017Світ
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Присягу віце-президента приймав голова Верховного суду США.
Майкл Пенс і Дональд Трамп / REUTERS
Кандидат від обраного президента США Дональда Трампа на пост віце-президент США Майк Пенс склав присягу.
Згідно із Конституцією, присягу майбутнього віце-президента приймав голова Верховного суду США.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні 20 січня, у Вашингтоні почалася церемонія інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, який стане 45 президентом США. Церемонія проходить у Білому Домі. Наразі на попередні заходи вже прибули Дональд Трамп із дружиною Меланією та подружжя Обам.
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