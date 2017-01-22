Медведєв заявив, що Росії слід розпрощатися з ілюзіями про зняття санкцій

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав під час виступу на з'їзді російської партії влади «Єдина Росія».

Читайте такожРадник Трампа заявив, що росіяни "готові їсти сніг". Пєсков уточнив

«Пора розпрощатися з ілюзіями, що стосовно нашої країни буде скасовано якісь санкції. Очевидно, те що сталося, – це надовго. Годі сподіватися на якісь чужі вибори, на прихід іноземних керівників», - сказав Медведєв.

При цьому він заявив, що Росія в будь-яких умовах годуватиме себе сама, і аграрії повинні активно використовувати вдалу для них ситуацію з санкціями.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн ввели санкції проти Росії через окупацію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України.

Нещодавно Медведєв знову осоромився, нарікаючи на "складне" життя росіян і відсутність грошей.