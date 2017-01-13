"Грошей, як відомо, немає": Медведєв знову осоромився, нарікаючи на "складне" життя росіян
16:41, 13 січня 2017Світ
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв знову осоромився, заявивши про те, що «грошей немає».
Медведєв / REUTERS
В цей раз Медведєв висловився під час церемонії нагородження преміями уряду Росії 2016 року в області ЗМІ, пише РИА «Новости».
«Життя - штука складна, грошей, як відомо, немає. Я це знаю», - заявив Медведєв.
При цьому Медведєв додав, що в Росії самі довгі новорічні свята, які 13 січня, «слава богу, для країни і для людей, нарешті, завершуються».
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Як повідомляв УНІАН, 23 травня прем'єр-міністр РФ Медведєв під час зустрічі з жителями окупованої Росією Криму заявив, що рішення про черговий індексації пенсій в країні не приймалося, оскільки на це немає грошей.
Діалог Медведєва з жителями окупованого Криму підірвав соцмережі.
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