"Грошей, як відомо, немає": Медведєв знову осоромився, нарікаючи на "складне" життя росіян

В цей раз Медведєв висловився під час церемонії нагородження преміями уряду Росії 2016 року в області ЗМІ, пише РИА «Новости».

«Життя - штука складна, грошей, як відомо, немає. Я це знаю», - заявив Медведєв.

При цьому Медведєв додав, що в Росії самі довгі новорічні свята, які 13 січня, «слава богу, для країни і для людей, нарешті, завершуються».

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Як повідомляв УНІАН, 23 травня прем'єр-міністр РФ Медведєв під час зустрічі з жителями окупованої Росією Криму заявив, що рішення про черговий індексації пенсій в країні не приймалося, оскільки на це немає грошей.

Діалог Медведєва з жителями окупованого Криму підірвав соцмережі.