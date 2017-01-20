У ЄС підтвердили участь в переговорах щодо Сирії в Астані

Про це повідомила офіційний представник Єврокомісії, відповідаючи на запитання про те, чи запросила Росія ЄС на переговори в Астану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"ЄС буде присутній на переговорах в Астані. Будуть присутні офіційні представники ЄС", - заявила представник Єврокомісії.

За її словами, напередодні високий представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні зустрілася з міністром закордонних справ Йорданії, спецпосланцем ООН Стаффаном де Містурою та Міністром закордонних справ Ірану.

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"Все, що я можу сказати - то це те, що ми будемо там присутні", - заявила представник Єврокомісії, відповідаючи на запитання про роль ЄС у майбутніх переговорах щодо Сирії в Астані.

Проте у Єврокомісії не надали інформації стосовно того, хто буде очолювати делегацію.

Як повідомляв УНІАН, переговори заплановані на 23 січня в Астані.

Делегацію ООН на переговорах в Астані щодо мирного врегулювання конфлікту у Сирії, які пройдуть 23 січня, очолить спецпосланець по Сирії Стаффан де Містура.

Раніше повідомлялося, що парламентер сирійської опозиції Мохаммед Аллуш заявив, що очолить делегацію повстанців на мирних переговорів, що відбудуться за підтримки Росії і Туреччини в Казахстані.