У США жертвами торнадо стали 15 людей, більше 20 дістали поранення – ЗМІ

21:04, 22 січня 2017
Світ
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Сьогодні в американському штаті Джорджія в результаті торнадо загинули 15 людей, 23 дістали поранення.

ід стихії постраждали три округи / twitter.com/david lord

Як повідомляє ABC News, від стихії постраждали три округи – Брукс, Кук і Берріен.

За інформацією коронера Майкла Міллера (округ Брукс), дві смерті підтверджені в його окрузі, ще п'ять летальних випадків – в окрузі Кук, чотири – в сусідньому Берріені.

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Вранці в суботу, 21 січня, від торнадо в місті Хаттісберг (штат Міссісіпі) загинули чотири людини, ще четверо дістали поранення.

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Теги: #США#торнадо