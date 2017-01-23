Стрілянина у торговому центрі Техасу: кількість поранених зросла до 6 осіб

В американському штаті Техас сталася стрілянина в одному із торгових центрів міста Сан-Антоніо. Наразі відомо, що одна людина загинула. Про це повідомляє AP з посиланням на заяву місцевої поліції.

Внаслідок стрілянини ще 6 осіб постраждали.

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Повідомляється, що до торгового центру двоє підозрюваних увірвалися з метою пограбування ювелірного магазину, при цьому застреливши людину, яка намагалася їх зупинити.

Видання також повідомляє, що одного із грабіжників було поранено – у нього вистрелив американець, який мав дозвіл на приховане носіння зброї. При цьому другий підозрюваний намагаючись втекти, почав стріляти, поранивши при цьому чоловіка і жінку.

Пізніше стало відомо, що поліції вдалось затримати і другого грабіжника.

Як повідомляв УНІАН, у мексиканському північно-східному місті Монтерей сталася стрілянина у американській школі.

Зазначалось, що у результаті стрілянини поранено троє людей. Стрілянину влаштував учень, поранивши вчителя, іншого учня та себе. Поранені знаходяться у важкому стані. Розстріли у мексиканських школах вкрай рідкісні у Мексиці.